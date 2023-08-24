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  • У Дніпрі чоловік вдарив свого знайомого плоскогубцями по голові, щоб викрасти телевізор та велосипед

У Дніпрі чоловік вдарив свого знайомого плоскогубцями по голові, щоб викрасти телевізор та велосипед

Сьогодні 15:25
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Злочин стався у середу, 23 серпня, в одному з будинків Самарського району міста.

Новости Днепра про У Дніпрі чоловік вдарив свого знайомого плоскогубцями по голові, щоб викрасти телевізор та велосипед

Як встановили поліцейські, зловмисник прийшов до будинку знайомого та вдарив його плоскогубцями по голові, щоб обікрасти. Після цього чоловік взяв спортивний велосипед та телевізор і втік.

Поліцейські розшукали та затримали злодія. Ним виявився 25-річний місцевий житель, який раніше мав проблеми із законом за скоєння аналогічних злочинів.

Викрадене майно правоохоронці вилучили.

24 серпня слідчі повідомили чоловіку про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 187 (Розбій) Кримінального кодексу України.

Триває слідство.

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Новости Днепра про У Дніпрі чоловік вдарив свого знайомого плоскогубцями по голові, щоб викрасти телевізор та велосипедУкраїнська

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