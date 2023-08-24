У Дніпрі чоловік вдарив свого знайомого плоскогубцями по голові, щоб викрасти телевізор та велосипед

Злочин стався у середу, 23 серпня, в одному з будинків Самарського району міста.

Як встановили поліцейські, зловмисник прийшов до будинку знайомого та вдарив його плоскогубцями по голові, щоб обікрасти. Після цього чоловік взяв спортивний велосипед та телевізор і втік.

Поліцейські розшукали та затримали злодія. Ним виявився 25-річний місцевий житель, який раніше мав проблеми із законом за скоєння аналогічних злочинів.

Викрадене майно правоохоронці вилучили.

24 серпня слідчі повідомили чоловіку про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 187 (Розбій) Кримінального кодексу України.

Триває слідство.

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