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У Дніпрі через аварійні роботи відключать воду: адреса

Сьогодні 09:00
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У Дніпрі сьогодні, 17 лютого, на вулиці Василя Чапленка відключать воду через аварійні роботи.

Новости Днепра про У Дніпрі через аварійні роботи відключать воду: адреса

На вулиці Василя Чапленка 20 аварійна бригада КП «Дніпроводоканал» розпочне ліквідацію пошкодження водопроводу. Наразі припинено водопостачання цього будинку. Подачу води буде відновлено одразу після завершення робіт.

За минулу добу, 16 лютого, завдяки напруженій роботі комунальних служб було усунуто 32 засмічення на каналізаційних мережах водовідведення, а також ліквідовано 10 пошкоджень на мережах водопостачання. Найсерйозніші з них:

  • вул. Набережна Перемоги, 50;
  • вул. Філософська, 39;
  • вул. Донецьке шосе, 16.

У Дніпрі у звичному режимі працюють об’єкти теплопостачання КП «Коменергосервіс» та КП «Жилсервіс-Дніпро». Теплом забезпечені всі будинки, які обслуговують котельні та тепло-розподільчі пункти цих КП.

Також у роботі всі районні, квартальні та будинкові котельні, та тепло-розподільчі пункти КП «Теплоенерго». Теплопостачання дніпрянам забезпечено в повному обсязі.

Якщо у вас виникли проблеми з водопостачанням чи опаленням, телефонуйте на Єдину гарячу лінію Дніпровської міської ради:  

  • (056) 732-12-12  
  • (095) 732-12-12  
  • (096) 732-12-12  
  • (073) 732-12-12

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Новости Днепра про У Дніпрі через аварійні роботи відключать воду: адресаУкраїнська Новости Днепра про У Дніпрі через аварійні роботи відключать воду: адресаРусский

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