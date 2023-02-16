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  • Джек Глісон, який зіграв Джоффрі у “Грі престолів”, привіз пікап для ЗСУ: актора помітили в Києві

Джек Глісон, який зіграв Джоффрі у “Грі престолів”, привіз пікап для ЗСУ: актора помітили в Києві

Сьогодні 15:59
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В Києві помітили актора, який зіграв Джоффрі Баратеон в "Грі престолів".

Новости Днепра про Джек Глісон, який зіграв Джоффрі у “Грі престолів”, привіз пікап для ЗСУ: актора помітили в Києві

Відомий ірландський актор Джек Глісон, якого знають за роль Джоффрі Баратеона в “Грі престолів”, приїхав до Києва. 

Глісон приїхав до України, щоб привезти пікап для ЗСУ, на який зібрали кошти британські волонтери, а також щоб відвідати декілька благодійних заходів. Про візит актора повідомила режисерка Катерина Чепура у Facebook. 

Актор зустрівся з прихильниками в Київському академічному театрі юного глядача. Кошти, зібрані ірландцем, передадуть на потреби військових. Сьогодні ще запланований захід на якому Глісон разом з іншими акторами будуть відтворювати одну із сцен серіалу. На зірку можна буде подивитися онлайн. Всі донати підуть на ЗСУ.

Фото – Facebook Катерина Чепура 

Новости Днепра про Джек Глісон, який зіграв Джоффрі у “Грі престолів”, привіз пікап для ЗСУ: актора помітили в Києві

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Новости Днепра про Джек Глісон, який зіграв Джоффрі у “Грі престолів”, привіз пікап для ЗСУ: актора помітили в КиєвіУкраїнська

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