В Днепре из-за аварийных работ отключат воду: адреса

В Днепре сегодня, 17 февраля, на улице Василия Чапленко отключат воду из-за аварийных работ.

На улице Василия Чапленко 20 аварийная бригада КП «Днепрводоканал» приступит к ликвидации повреждения водопровода. Пока прекращено водоснабжение этого дома. Подача воды будет возобновлена сразу после завершения работ.

За прошедшие сутки, 16 февраля, благодаря напряженной работе коммунальных служб было устранено 32 засора на канализационных сетях водоотвода, а также ликвидировано 10 повреждений на сетях водоснабжения. Самые серьезные из них:

ул. Набережная Победы, 50;

ул. Философская, 39;

ул. Донецкое шоссе, 16

В Днепре в обычном режиме работают объекты теплоснабжения КП «Комэнергосервис» и КП «Жилсервис-Днепр». Теплом обеспечены все дома, обслуживающие котельные и теплораспределительные пункты этих КП.

Также в работе все районные, квартальные и домовые котельные и теплораспределительные пункты КП «Теплоэнерго». Теплоснабжение днепрянам обеспечено в полном объеме.

Если у вас возникли проблемы с водоснабжением или отоплением, звоните по телефону на Единую горячую линию Днепровского городского совета:

(056) 732-12-12

(095) 732-12-12

(096) 732-12-12

(073) 732-12-12

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