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У Дніпрі частково призупинено роботу електротранспорту: деталі

Сьогодні 09:30
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Через масовану ракетну атаку тягові підстанції, що живлять електротранспорт, знеструмлено.

Новости Днепра про У Дніпрі частково призупинено роботу електротранспорту: деталі

Метрополітен почав роботу о 7:25.

Розклад руху електротранспорту можна дізнатися на офіційному сайті КП «Дніпровський електротранспорт»: https://det-dnipro.dp.ua/pasazhyram/#rozklad, або у Telegram-боті: https://t.me/rozklad_dnipro_bot.

По місту працюватимуть 90 автобусних маршрутів з загальною кількістю 738 автобусів (з них 145 – великої місткості).

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Новости Днепра про У Дніпрі частково призупинено роботу електротранспорту: деталіУкраїнська Новости Днепра про У Дніпрі частково призупинено роботу електротранспорту: деталіРусский

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