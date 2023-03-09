У Дніпрі частково призупинено роботу електротранспорту: деталі

Метрополітен почав роботу о 7:25.
Розклад руху електротранспорту можна дізнатися на офіційному сайті КП «Дніпровський електротранспорт»: https://det-dnipro.dp.ua/pasazhyram/#rozklad, або у Telegram-боті: https://t.me/rozklad_dnipro_bot.
По місту працюватимуть 90 автобусних маршрутів з загальною кількістю 738 автобусів (з них 145 – великої місткості).
Читайте також:
Автор:
«Прильоти» – у Дніпровському, Павлоградському, Криворізькому та Нікопольському районах.
У Дніпрі посеред ночі пролунав вибух.
У Дніпрі 7 березня було зафіксовано 50 випадків зараження коронавірусною…
9 березня з 11:00 до 13:00 трамвай № 1 ходитиме…