В Днепре частично приостановлена ​​работа электротранспорта: детали

Метрополитен начал работу в 7:25.
Расписание движения электротранспорта можно узнать на официальном сайте КП «Днепровский электротранспорт»: https://det-dnipro.dp.ua/pasazhyram/#rozklad, или в Telegram-боте: https://t.me/rozklad_dnipro_bot.
По городу будут работать 90 автобусных маршрутов с общим количеством 738 автобусов (из них 145 – большой вместимости).
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