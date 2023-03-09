В Днепре частично приостановлена ​​работа электротранспорта: детали

По городу будут работать 90 автобусных маршрутов с общим количеством 738 автобусов (из них 145 – большой вместимости).

Расписание движения электротранспорта можно узнать на официальном сайте КП «Днепровский электротранспорт»: https://det-dnipro.dp.ua/pasazhyram/#rozklad , или в Telegram-боте: https://t.me/rozklad_dnipro_bot .

В четверг, 9 марта, из-за аварийных обесточений в результате российских…

"Прилеты" – в Днепровском, Павлоградском, Криворожском и Никопольском районах.

В результате российских ракетных обстрелов в ночь на 9 марта…

Из-за обстрелов россиян ЗАЭС полностью обесточена, — Энергоатом В результате российских ракетных обстрелов в ночь на 9 марта отключилась последняя линия связи оккупированной Запорожской АЭС с украинской энергосистемой. просмотров

Из-за атаки врага в Днепре действуют экстренные отключения света Из-за угрозы ракетной атаки в Днепре частные энергоснабжающие компании применили ночью превентивные отключения электроснабжения. В связи с этим есть перебои с отоплением и водоснабжением в разных районах города. просмотров

В Днепре прогремел мощный взрыв В Днепре посреди ночи прогремел взрыв. просмотров

В Днепре за сутки коронавирусом заболели полсотни горожан В Днепре 7 марта было зафиксировано 50 случаев заражения коронавирусной инфекцией. просмотров