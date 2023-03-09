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В Днепре частично приостановлена ​​работа электротранспорта: детали

Сегодня 09:30
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Из-за массированной ракетной атаки тяговые подстанции, питающие электротранспорт, обесточены.

Новости Днепра про В Днепре частично приостановлена ​​работа электротранспорта: детали

Метрополитен начал работу в 7:25.

Расписание движения электротранспорта можно узнать на официальном сайте КП «Днепровский электротранспорт»: https://det-dnipro.dp.ua/pasazhyram/#rozklad, или в Telegram-боте: https://t.me/rozklad_dnipro_bot.

По городу будут работать 90 автобусных маршрутов с общим количеством 738 автобусов (из них 145 – большой вместимости).

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