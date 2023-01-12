У Дніпрі буде прохолодно та хмарно: погода на 12 січня

Друзі, одягайтеся тепліше!

Згідно з прогнозами синоптиків, хмари закриють небо вже вранці та протримаються у Дніпрі весь день, розвіявшись лише надвечір. Без опадів! Вранці температура повітря -9°. До обіду стовпчики термометра показуватимуть до -1°. Швидкість вітру до 4 метрів за секунду.

Народні прикмети на 12 січня:

Західний вітер – у річках риби буде багато.

Зірок на небі не видно – до зміни погоди.

Йде сніг — майже все літо буде дощовим.

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