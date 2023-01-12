Ми у соцмережах

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter

У Дніпрі буде прохолодно та хмарно: погода на 12 січня

Сьогодні 06:15
просмотров

Друзі, одягайтеся тепліше!

Новости Днепра про У Дніпрі буде прохолодно та хмарно: погода на 12 січня

Згідно з прогнозами синоптиків, хмари закриють небо вже вранці та протримаються у Дніпрі весь день, розвіявшись лише надвечір. Без опадів! Вранці температура повітря -9°. До обіду стовпчики термометра показуватимуть до -1°. Швидкість вітру до 4 метрів за секунду.

Народні прикмети на 12 січня:

  • Західний вітер – у річках риби буде багато.
  • Зірок на небі не видно – до зміни погоди.
  • Йде сніг — майже все літо буде дощовим.

Читайте також:

Новости Днепра про У Дніпрі буде прохолодно та хмарно: погода на 12 січняУкраїнська Новости Днепра про У Дніпрі буде прохолодно та хмарно: погода на 12 січняРусский

Автор:


# # #
Головні новини Дніпра в Telegram

    Залишити відповідь

    Новини на цю тему

    У метро Дніпра щодня відкачують майже 6 млн літрів води
    Новини Дніпра
    Вчора 17:41
    У метро Дніпра щодня відкачують майже 6 млн літрів води

    По всій країні нині застосовують графіки аварійних відключень. Знеструмлюють не…

    Морози до мінус 11: яка погода чекає на дніпрян сьогодні
    Новини Дніпра
    Вчора 06:15
    Морози до мінус 11: яка погода чекає на дніпрян сьогодні

    Друзі, одягайтеся тепліше!

    Філатов: «Дніпро зробив багато для свого захисту і тепер піклується про переселенців — бо це теж наші люди»
    Новини Дніпра
    10.01.2023 12:26
    Філатов: «Дніпро зробив багато для свого захисту і тепер піклується про переселенців — бо це теж наші люди»

    Дніпро системно підготовлений, аби дати відсіч ворожим планам. За вказівкою…

    Сьогодні на дніпрян чекає прохолодна погода
    Новини Дніпра
    10.01.2023 06:15
    Сьогодні на дніпрян чекає прохолодна погода

    Вдягайтесь тепліше!

    Наверх