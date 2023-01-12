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Сегодня днепрян ждет пасмурная и холодная погода

Сегодня 06:15
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Одевайтесь теплее!

Новости Днепра про Сегодня днепрян ждет пасмурная и холодная погода

Согласно прогнозам синоптиков, облачная погода продержится утром и днем, а к вечеру небо в Днепре прояснится. Без осадков! Утром температура воздуха -9°. До обеда столбики термометра будут показывать до -1°. Скорость ветра до 4 метров в секунду.

Народные приметы на 12 января:

  • Южный ветер — к теплому лету и хорошему урожаю.
  • Западный ветер — в реках рыбы будет много.
  • Звезд на небе не видно — к перемене погоды.
  • Идет снег — лето будет дождливым.
  • Если днем ясно, то скоро наступит потепление.

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