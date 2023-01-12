Сегодня днепрян ждет пасмурная и холодная погода

Согласно прогнозам синоптиков, облачная погода продержится утром и днем, а к вечеру небо в Днепре прояснится. Без осадков! Утром температура воздуха -9°. До обеда столбики термометра будут показывать до -1°. Скорость ветра до 4 метров в секунду.

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