Сегодня днепрян ждет пасмурная и холодная погода

Согласно прогнозам синоптиков, облачная погода продержится утром и днем, а к вечеру небо в Днепре прояснится. Без осадков! Утром температура воздуха -9°. До обеда столбики термометра будут показывать до -1°. Скорость ветра до 4 метров в секунду.
Народные приметы на 12 января:
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Одевайтесь теплее, друзья!
Одевайтесь теплее!
Берегите себя!
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