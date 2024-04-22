Мешканців Дніпра та області попереджають про надзвичайну небезпеку: триватиме 22-23 квітня

Будьте обережні!

Синоптики Дніпропетровського регіонального центру з гідрометеорології оголосили попередження про метеорологічні явища: 22-23 квітня в південній половині Дніпропетровської області збережеться надзвичайна (V класу) пожежна небезпека.

Про це повідомили у пресслужбі ДСНС.

Крім того, за прогнозом синоптиків, 22 квітня по Дніпропетровській області вдень повсюдно очікується невеликий короткочасний дощ, місцями можлива гроза.

Зазначимо, температура повітря у Дніпрі сьогодні вдень складе +16°…+18°С. Вітер – 7-12 м/с.

Нагадаємо, раніше ми писали, що у Новокодацькому районі Дніпра блискавка вбила 45-річного чоловіка.

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