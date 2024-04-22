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  • Мешканців Дніпра та області попереджають про надзвичайну небезпеку: триватиме 22-23 квітня

Мешканців Дніпра та області попереджають про надзвичайну небезпеку: триватиме 22-23 квітня

Сьогодні 10:00
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Будьте обережні!

Новости Днепра про Мешканців Дніпра та області попереджають про надзвичайну небезпеку: триватиме 22-23 квітня

Синоптики Дніпропетровського регіонального центру з гідрометеорології оголосили попередження про метеорологічні явища: 22-23 квітня в південній половині Дніпропетровської області збережеться надзвичайна (V класу) пожежна небезпека.

Про це повідомили у пресслужбі ДСНС.

Новости Днепра про Мешканців Дніпра та області попереджають про надзвичайну небезпеку: триватиме 22-23 квітня

Крім того, за прогнозом синоптиків, 22 квітня по Дніпропетровській області вдень повсюдно очікується невеликий короткочасний дощ, місцями можлива гроза.

Новости Днепра про Мешканців Дніпра та області попереджають про надзвичайну небезпеку: триватиме 22-23 квітня

Зазначимо, температура повітря у Дніпрі сьогодні вдень складе +16°…+18°С. Вітер – 7-12 м/с.

Нагадаємо, раніше ми писали, що у Новокодацькому районі Дніпра блискавка вбила 45-річного чоловіка.

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Новости Днепра про Мешканців Дніпра та області попереджають про надзвичайну небезпеку: триватиме 22-23 квітняУкраїнська

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