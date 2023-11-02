У Дніпрі буде хмарно: прогноз погоди на 2 листопада

Парасолька сьогодні, ймовірніше за все, не знадобиться!

Згідно з прогнозами синоптиків, ранок у Дніпрі очікується переважно ясним, а вдень та ввечері небо буде хмарним. Вночі, мабуть, пройде дрібний дощ. З ранку та до завершення дня опадів не очікується. Вранці температура повітря +9°. До обіду стовпчики термометра показуватимуть до +12°. Швидкість вітру до 6 метрів за секунду.

Народні прикмети на 2 листопада:

Високий політ журавлів вказує на теплу осінь.

Туман вранці свідчить про теплу осінь.

Грім у цей день вказує на відсутність снігу взимку.

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