У Дніпрі буде хмарно: прогноз погоди на 2 листопада

Згідно з прогнозами синоптиків, ранок у Дніпрі очікується переважно ясним, а вдень та ввечері небо буде хмарним. Вночі, мабуть, пройде дрібний дощ. З ранку та до завершення дня опадів не очікується. Вранці температура повітря +9°. До обіду стовпчики термометра показуватимуть до +12°. Швидкість вітру до 6 метрів за секунду.
Народні прикмети на 2 листопада:
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