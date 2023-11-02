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В Днепре будет облачно: прогноз погоды на 2 ноября

Сегодня 06:15
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Зонт сегодня, вероятнее всего, не понадобится!

Новости Днепра про В Днепре будет облачно: прогноз погоды на 2 ноября

Согласно прогнозам синоптиков, утро в Днепре ожидается преимущественно ясным, а днем и вечером небо будет облачным. Ночью, вероятно, пройдет мелкий дождь. Утром и до конца дня осадков не ожидается. Утром температура воздуха +9°. До обеда столбики термометра будут показывать до +12°. Скорость ветра до 6 метров в секунду.

Народные приметы на 2 ноября: 

  • Высокий полет журавлей указывает на теплую осень.
  • Туман утром свидетельствует о теплой осени.
  • Гром в этот день указывает на отсутствие снега зимой.

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