У Дніпрі 7 майданчиків для паркування знову стали безкоштовними: які саме

У Дніпрі з 1 листопада 7 майданчиків для паркування біля зон відпочинку знову стали безкоштовними.
Серед них:
Про це повідомили у департаменті транспорту міської ради.
Зазначається, що паркомати на цих майданчиках не працюватимуть, також інформацію буде внесено до застосунків Parking Dnipro та UNIP.
Згідно з рішенням, яке ухвалено на виконавчому комітеті міської ради 25 січня 2022 року, оплата поновиться на весняно-літній період, – зазначили у департаменті.
Нагадаємо, раніше ми писали, що у Дніпрі переналаштували камери автофіксації швидкості: де не можна “гнати”.
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