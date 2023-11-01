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  • У Дніпрі 7 майданчиків для паркування знову стали безкоштовними: які саме

У Дніпрі 7 майданчиків для паркування знову стали безкоштовними: які саме

Сьогодні 17:38
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Паркомати на цих майданчиках не працюватимуть.
Новости Днепра про У Дніпрі 7 майданчиків для паркування знову стали безкоштовними: які саме

Фото умовне.

У Дніпрі з 1 листопада 7 майданчиків для паркування біля зон відпочинку знову стали безкоштовними.

Серед них:

  1. вул. Січеславська Набережна, в районі буд. № 57-А, АЗС «Юкон»;
  2. вул. Січеславська Набережна, в районі Фестивального причалу;
  3. вул. Січеславська Набережна, в районі мосту на Монастирський острів;
  4. вул. Сонячна Набережна, напроти буд. № 2;
  5. вул. Набережна Перемоги, в районі буд. № 37-Д;
  6. вул. Набережна Перемоги, в районі скверу «Прибережний»;
  7. на під’їзді до парку ім. Шевченка.

Про це повідомили у департаменті транспорту міської ради.

Зазначається, що паркомати на цих майданчиках не працюватимуть, також інформацію буде внесено до застосунків Parking Dnipro та UNIP.

Згідно з рішенням, яке ухвалено на виконавчому комітеті міської ради 25 січня 2022 року, оплата поновиться на весняно-літній період, – зазначили у департаменті.

Нагадаємо, раніше ми писали, що у Дніпрі переналаштували камери автофіксації швидкості: де не можна “гнати”.

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Новости Днепра про У Дніпрі 7 майданчиків для паркування знову стали безкоштовними: які самеУкраїнська

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