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У Дніпрі 14-річний хлопчик ледве не потонув в басейні

Сьогодні 18:09
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Дитину госпіталізували до лікарні.

Новости Днепра про У Дніпрі 14-річний хлопчик ледве не потонув в басейні

Днями у Дніпрі стався жахливий випадок – 14-річний хлопчик під час занять ледве не потонув в басейні.

Про це повідомляє Telegram-канал “Дніпро оперативний”.

Зазначається, що підлітку стало зле і він пішов під воду. Тренерка побачила це, пірнула і витягла дитину з басейну. На місце викликали швидку, а жінка почала робити серцево-легеневу реанімацію.

Коли медики прибули на місце, хлопчика вже привели до тями. Його госпіталізували до лікарні.

Нагадаємо, раніше ми писали, що на Дніпропетровщині рятувальники вилучили тіло чоловіка з водойми. 

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