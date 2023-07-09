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  • У Дніпрі 10 липня зміниться розклад роботи деяких трамваїв та тролейбусу

У Дніпрі 10 липня зміниться розклад роботи деяких трамваїв та тролейбусу

Сьогодні 16:55
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У понеділок, 10 липня, у Дніпрі дещо зміниться розклад роботи трамваїв №18, №19 та тролейбусів №20.

Новости Днепра про У Дніпрі 10 липня зміниться розклад роботи деяких трамваїв та тролейбусу

Ці маршрути електротранспорту закінчать роботу раніше. А саме:

Трамвай №18:

  • о 20: 21 — від ДЕВЗу;
  • о 21:00 — від ж/м Лівобережний-3.

Трамвай №19:

  • о 19:56 — від площі Старомостова;
  • о 20:52 — від ж/м Лівобережний-3.

Тролейбус №20: 

  • о 20:20 — від вулиці Європейської;
  • о 20:59 — від ж/м Лівобережний-3 о 20 год. 59 хв.

Ці зміни пов’язані з ремонтом трамвайної колії на перехресті проспекту Миру з вулицею Миколи Міхновського. 

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Новости Днепра про У Дніпрі 10 липня зміниться розклад роботи деяких трамваїв та тролейбусуУкраїнська Новости Днепра про У Дніпрі 10 липня зміниться розклад роботи деяких трамваїв та тролейбусуРусский

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