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Новини У Дніпрі 10 липня зміниться розклад роботи деяких трамваїв та тролейбусу
У Дніпрі 10 липня зміниться розклад роботи деяких трамваїв та тролейбусу
У понеділок, 10 липня, у Дніпрі дещо зміниться розклад роботи трамваїв №18, №19 та тролейбусів №20.
Ці маршрути електротранспорту закінчать роботу раніше. А саме:
Трамвай №18:
о 20: 21 — від ДЕВЗу;
о 21:00 — від ж/м Лівобережний-3.
Трамвай №19:
о 19:56 — від площі Старомостова;
о 20:52 — від ж/м Лівобережний-3.
Тролейбус №20:
о 20:20 — від вулиці Європейської;
о 20:59 — від ж/м Лівобережний-3 о 20 год. 59 хв.
Ці зміни пов’язані з ремонтом трамвайної колії на перехресті проспекту Миру з вулицею Миколи Міхновського.
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Українська Русский Анна Кравчук
Автор:
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