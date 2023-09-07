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У четвер у Дніпрі вимикатимуть світло на 10 годин: де саме

Сьогодні 06:50
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Підготуйтеся!

Новости Днепра про У четвер у Дніпрі вимикатимуть світло на 10 годин: де саме

Сьогодні, 7 вересня, у Дніпрі вимикатимуть світло на 10 годин – з 8:00 до 18:00.

Причина – проведення планових ремонтних робіт компанією ЦЕК.

Про це повідомили у Дніпровській міській раді.

Отже, 7 вересня з 8:00 до 18:00 буде припинено подачу електроенергії за такими адресами:

  • вул. Новокримська: 1;
  • вул. Титова: 1-13 (непарні), 13-Б, 27, 66-Б;
  • просп. Богдана Хмельницького: 26, 28-А, 30;
  • вул. Робоча: 152, 154, 158, 160, 162;
  • вул. Перемоги: 202, 204, 206.

Нагадаємо, якщо у вас виникли проблеми у комунальній сфері, телефонуйте на Єдину гарячу лінію Дніпровської міської ради:

  • (056) 732-12-12;
  • (095) 732-12-12;
  • (096) 732-12-12;
  • (073) 732-12-12.

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