До будинку мешканців Дніпра забрався дикий червонокнижний хом’як

До мешканців Дніпра завітав дивний звір. Спочатку містяни подумали, що це великий щур, але будова голови гризуна була іншою. Тож дніпряни звернулися за консультацією до знавців-біологів у спільноті “Тваринний світ України”.
Доброго дня. Допоможіть упізнати тваринку! В неї маленький хвостик, десь 3-4 см. Околиці м. Дніпро 26 вересня 2023 року, – написала дніпрянка Ірина.
Поряд нема полів, може його підгодувати чимсь перед зимою? – запитала жінка у коментарях.
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