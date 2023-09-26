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До будинку мешканців Дніпра забрався дикий червонокнижний хом’як

Сьогодні 13:11
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До дніпрян завітав дикий хом'як.

Новости Днепра про До будинку мешканців Дніпра забрався дикий червонокнижний хом'як

До мешканців Дніпра завітав дивний звір. Спочатку містяни подумали, що це великий щур, але будова голови гризуна була іншою. Тож дніпряни звернулися за консультацією до знавців-біологів у спільноті “Тваринний світ України”. 

Доброго дня. Допоможіть упізнати тваринку! В неї маленький хвостик, десь 3-4 см. Околиці м. Дніпро 26 вересня 2023 року, – написала дніпрянка Ірина. 
 
Як зазначили знавці, на фото – дикий степовий хом’як. Попри свою звичайність, тваринка занесена до Червоної книги України та охороняється.
 
Дніпрянка зауважила, що здоровенний хом’як живе під офісом, у садовому центрі. Що досить дивно, адже зазвичай вони мешкають у степових місцинах та на полях.
 
Поряд нема полів, може його підгодувати чимсь перед зимою? – запитала жінка у коментарях.
У коментарях додали, що на Одещині нещодавно випускали таких хомʼяків на волю, щоб поповнити популяцію. 
 

 

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Новости Днепра про До будинку мешканців Дніпра забрався дикий червонокнижний хом'якУкраїнська

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