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Тушили дві години: під Кам’янським згорів сінник

Сьогодні 10:00
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29-го січня о 19:14 на території приватного домоволодіння, розташованого на вулиці Мечникова села Прядівка Царичанської селищної територіальної громади Дніпровського району, виникла пожежа.

Новости Днепра про Тушили дві години: під Кам’янським згорів сінник

Прибувши на місце, надзвичайники встановили, що горить сінник.

Пожежу було ліквідовано о 21:02.

Загиблих та травмованих немає.

Вогнем знищено конструкції сінника, а також 4 тони соломи та 2 тони сіна на загальній площі 72 кв.м.

Фахівці наразі встановлюють причини займання.

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Новости Днепра про Тушили дві години: під Кам’янським згорів сінникУкраїнська Новости Днепра про Тушили дві години: під Кам’янським згорів сінникРусский

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