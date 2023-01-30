Тушили дві години: під Кам’янським згорів сінник

Прибувши на місце, надзвичайники встановили, що горить сінник.
Пожежу було ліквідовано о 21:02.
Загиблих та травмованих немає.
Вогнем знищено конструкції сінника, а також 4 тони соломи та 2 тони сіна на загальній площі 72 кв.м.
Фахівці наразі встановлюють причини займання.
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