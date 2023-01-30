Тушили два часа: возле Каменского сгорел сеновал

Огнем уничтожены конструкции, а также 4 тонны соломы и 2 тонны сена на общей площади 72 кв.

Погибших и травмированных нет.

Пожар был ликвидирован в 21:02.

Прибыв на место, чрезвычайники установили, что горит сеновал.

29 января в 19:14 на территории частного домовладения, расположенного на улице Мечникова села Прядовка Царичанской поселковой территориальной общины Днепровского района, возник пожар.

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