Тушили два часа: возле Каменского сгорел сеновал

Прибыв на место, чрезвычайники установили, что горит сеновал.
Пожар был ликвидирован в 21:02.
Погибших и травмированных нет.
Огнем уничтожены конструкции, а также 4 тонны соломы и 2 тонны сена на общей площади 72 кв.
Специалисты устанавливают причины возгорания.
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