Ціна питання – 14 тисяч доларів: мешканець Дніпра заробляв на людях, які прагнули “відкосити”

У Дніпрі викрили чергового "рішалу", який відмазував людей від мобілізації.

Про це повідомили у пресслужбі Спеціалізованої прокуратури Східного регіону.

Дніпрянин надавав послуги військовозобов’язаним, які не хотіли мобілізовуватися. За винагороду ділок вирішував питання про визнання призовника не придатним до військової служби. Для цього підозрюваний впливав на посадовців одного із ТЦК Дніпра.

За “білий квиток” платили по 14 тисяч доларів. Клієнтів виключали з військового обліку назавжди. Піймали ділка під час передачі чергового траншу. Наразі слідство триває та вживаются заходи з обрання запобіжного заходу.

На причетність до вчинення кримінального правопорушення перевіряються службові особи одного з РТЦК та СП Дніпра.

Читайте також:

Українська

Автор: