Троє школярів з Дніпропетровщини перемогли на Міжнародному конкурсі комп’ютерних проєктів

Одне «срібло» здобула криворожанка Анастасія Котюча, яка підготувала «короткометражку» «What is a forest for you?», де висвітлила проблему вирубки лісів.
Ще одну срібну нагороду почесно отримав кам’янчанин Роман Овчаренко. Хлопець вивчав обчислювальні процеси у комп’ютерах і розробив програму «Полігон логічних схем».
А «бронзу» отримав дніпрянин Павло Гук за розробку велосипедного браслета. За допомогою пристрою велосипедист зможе попередити, куди рухається.
Загалом у конкурсі взяли участь понад 200 учасників з усього світу. Дніпропетровщина пишається дітьми, котрі гідно представили Україну на світовому рівні у світі науки.
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