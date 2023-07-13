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  • Троє школярів з Дніпропетровщини перемогли на Міжнародному конкурсі комп’ютерних проєктів

Троє школярів з Дніпропетровщини перемогли на Міжнародному конкурсі комп’ютерних проєктів

Сьогодні 18:45
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На Міжнародному конкурсі комп’ютерних проєктів INFOMATRIX-2023 троє учнів з Дніпропетровської області здобули дві срібні та бронзову медалі.

Новости Днепра про Троє школярів з Дніпропетровщини перемогли на Міжнародному конкурсі комп’ютерних проєктів

Одне «срібло» здобула криворожанка Анастасія Котюча, яка підготувала «короткометражку» «What is a forest for you?», де висвітлила проблему вирубки лісів.

Новости Днепра про Троє школярів з Дніпропетровщини перемогли на Міжнародному конкурсі комп’ютерних проєктів

Ще одну срібну нагороду почесно отримав кам’янчанин Роман Овчаренко. Хлопець вивчав обчислювальні процеси у комп’ютерах і розробив програму «Полігон логічних схем».

Новости Днепра про Троє школярів з Дніпропетровщини перемогли на Міжнародному конкурсі комп’ютерних проєктів

А «бронзу» отримав дніпрянин Павло Гук за розробку велосипедного браслета. За допомогою пристрою велосипедист зможе попередити, куди рухається.

Новости Днепра про Троє школярів з Дніпропетровщини перемогли на Міжнародному конкурсі комп’ютерних проєктів

Загалом у конкурсі взяли участь понад 200 учасників з усього світу. Дніпропетровщина пишається дітьми, котрі гідно представили Україну на світовому рівні у світі науки.

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Новости Днепра про Троє школярів з Дніпропетровщини перемогли на Міжнародному конкурсі комп’ютерних проєктівУкраїнська Новости Днепра про Троє школярів з Дніпропетровщини перемогли на Міжнародному конкурсі комп’ютерних проєктівРусский

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