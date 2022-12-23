Трьох мешканців Кривого Рогу затримали за зберігання наркотиків

Правоохоронці під час обшуку виявили та вилучили 4 кг подрібненого канабісу.

Як повідомили у поліції Дніпропетровщини, за цінами чорного ринку вартість знайденого становить біля 600 000 гривень.

Наркотики належали місцевим мешканцям. Чоловіки, віком 32, 35 та 44 роки – мешканці Центрально-Міського району Кривого Рогу. Обшуки провели у їхніх квартирах 21 грудня. Вилучену речовину направили на експертне дослідження.

Обшуки відбулися в рамках кримінального провадження, відкритого за ч. 1 ст. 309 – незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів без мети збуту ККУ.

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