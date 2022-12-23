Ми у соцмережах

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter

Трьох мешканців Кривого Рогу затримали за зберігання наркотиків

Сьогодні 08:00
просмотров

Правоохоронці під час обшуку виявили та вилучили 4 кг подрібненого канабісу.

Новости Днепра про Трьох мешканців Кривого Рогу затримали за зберігання наркотиків

Як повідомили у поліції Дніпропетровщини, за цінами чорного ринку вартість знайденого становить біля 600 000 гривень.

Наркотики належали місцевим мешканцям. Чоловіки, віком 32, 35 та 44 роки – мешканці Центрально-Міського району Кривого Рогу. Обшуки провели у їхніх квартирах 21 грудня. Вилучену речовину направили на експертне дослідження.

Новости Днепра про Трьох мешканців Кривого Рогу затримали за зберігання наркотиків

Обшуки відбулися в рамках кримінального провадження, відкритого за ч. 1 ст. 309 – незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів без мети збуту ККУ.

Новости Днепра про Трьох мешканців Кривого Рогу затримали за зберігання наркотиків

Читайте також:

Новости Днепра про Трьох мешканців Кривого Рогу затримали за зберігання наркотиківУкраїнська Новости Днепра про Трьох мешканців Кривого Рогу затримали за зберігання наркотиківРусский

Автор:


# #
Головні новини Дніпра в Telegram

    Залишити відповідь

    Новини на цю тему

    В одному з Пунктів незламності у Дніпрі з’явилася новорічна фотозона
    Новини Дніпра
    Вчора 21:25
    В одному з Пунктів незламності у Дніпрі з’явилася новорічна фотозона

    У Дніпрі на базі закладів позашкільної освіти працюють 14 Пунктів…

    Раптово зупинився посеред моста: дніпровські нацгвардійці врятували водія з інсультом
    Новини Дніпра
    Вчора 08:00
    Раптово зупинився посеред моста: дніпровські нацгвардійці врятували водія з інсультом

    Бійці Дніпровської бригади НГУ імені Олександра Радієвського врятували водія, у…

    З фетру, лози та тасьми: ТОП-10 незвичайних ялинок, які можна купити у Дніпрі (ФОТО)
    Новини Дніпра
    20.12.2022 17:22
    З фетру, лози та тасьми: ТОП-10 незвичайних ялинок, які можна купити у Дніпрі (ФОТО)

    Крім «живих» та штучних ялинок у Дніпрі можна купити новорічні…

    На Дніпропетровщині п’яний водій намагався підкупити патрульного
    Новини Дніпра
    20.12.2022 08:30
    На Дніпропетровщині п’яний водій намагався підкупити патрульного

    Про це стало відомо з Єдиного реєстру судових рішень.

    Наверх