Трьох мешканців Кривого Рогу затримали за зберігання наркотиків

Як повідомили у поліції Дніпропетровщини, за цінами чорного ринку вартість знайденого становить біля 600 000 гривень.
Наркотики належали місцевим мешканцям. Чоловіки, віком 32, 35 та 44 роки – мешканці Центрально-Міського району Кривого Рогу. Обшуки провели у їхніх квартирах 21 грудня. Вилучену речовину направили на експертне дослідження.
Обшуки відбулися в рамках кримінального провадження, відкритого за ч. 1 ст. 309 – незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів без мети збуту ККУ.
Читайте також:
Автор:
У Дніпрі на базі закладів позашкільної освіти працюють 14 Пунктів…
Бійці Дніпровської бригади НГУ імені Олександра Радієвського врятували водія, у…
Крім «живих» та штучних ялинок у Дніпрі можна купити новорічні…
Про це стало відомо з Єдиного реєстру судових рішень.