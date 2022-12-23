Трое криворожан задержаны за хранение наркотиков

Правоохранители во время обыска обнаружили и изъяли 4 кг измельченного каннабиса.

Как сообщили в полиции Днепропетровской области, по ценам черного рынка стоимость найденного составляет около 600 000 гривен.

Наркотики принадлежали местным жителям. Мужчины в возрасте 32, 35 и 44 года – жители Центрально-Городского района Кривого Рога. Обыски провели в их квартирах 21 декабря. Изъятое вещество было направлено на экспертное исследование.

Обыски прошли в рамках уголовного производства, открытого по ч. 1 ст. 309 – незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов без цели сбыта УКУ.

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