Трагічна ніч: окупанти вдарили ракетами по Кривому Рогу, є жертви

Після опівночі росіяни ударили трьома ракетами по Кривому Рогу. Поцілили у промислове підприємство.

Про це повідомляє голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко.

Трагічна ніч… Один загиблий, троє поранених.Убили працівника промислового підприємства 1981 р.н. Його тіло рятувальники дістали з-під завалів зруйнованого виробничого цеху.

Ще троє людей дістали поранення:1978 р.н, 1978 р.н, 1977 р.н. Їх доправили до місцевої лікарні. Стан ушпиталених медики оцінюють як середньої тяжкості.

Нікопольський район російські окупаційні війська знову накрили з важкої артилерії. Під вогонь потрапила Марганецька громада.Люди цілі. Деталі атаки уточнюються.

У решті районів ніч минула без «прильтів» і на цю хвилину спокійно, – сказано в повідомленні.