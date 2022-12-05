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Трагічна ніч: окупанти вдарили ракетами по Кривому Рогу, є жертви

Сьогодні 08:30
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Після опівночі росіяни ударили трьома ракетами по Кривому Рогу. Поцілили у промислове підприємство.

Новости Днепра про Трагічна ніч: окупанти вдарили ракетами по Кривому Рогу, є жертви

Про це повідомляє голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко.

Трагічна ніч… Один загиблий, троє поранених.Убили працівника промислового підприємства 1981 р.н. Його тіло рятувальники дістали з-під завалів зруйнованого виробничого цеху. 

Ще троє людей дістали поранення:1978 р.н, 1978 р.н, 1977 р.н. Їх доправили до місцевої лікарні. Стан ушпиталених медики оцінюють як середньої тяжкості. 

Нікопольський район російські окупаційні війська знову накрили з важкої артилерії. Під вогонь потрапила Марганецька громада.Люди цілі. Деталі атаки уточнюються. 

У решті районів ніч минула без «прильтів» і на цю хвилину спокійно, – сказано в повідомленні.

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Новости Днепра про Трагічна ніч: окупанти вдарили ракетами по Кривому Рогу, є жертвиУкраїнська Новости Днепра про Трагічна ніч: окупанти вдарили ракетами по Кривому Рогу, є жертвиРусский

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