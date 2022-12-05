Трагічна ніч: окупанти вдарили ракетами по Кривому Рогу, є жертви

Про це повідомляє голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко.
Трагічна ніч… Один загиблий, троє поранених.Убили працівника промислового підприємства 1981 р.н. Його тіло рятувальники дістали з-під завалів зруйнованого виробничого цеху.
Ще троє людей дістали поранення:1978 р.н, 1978 р.н, 1977 р.н. Їх доправили до місцевої лікарні. Стан ушпиталених медики оцінюють як середньої тяжкості.
Нікопольський район російські окупаційні війська знову накрили з важкої артилерії. Під вогонь потрапила Марганецька громада.Люди цілі. Деталі атаки уточнюються.
У решті районів ніч минула без «прильтів» і на цю хвилину спокійно, – сказано в повідомленні.
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