Трагическая ночь: оккупанты обстреляли ракетами Кривой Рог, есть жертвы

Об этом сообщил председатель Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко.
Трагическая ночь… Погиб сотрудник промышленного предприятия 1981 года рождения, его тело было извлечено спасателями из-под завалов разрушенного производственного цеха.
Еще три человека получили ранения: 1978 года рождения, 1978 года рождения, 1977 года рождения и доставлены в местную больницу. Врачи оценивают состояние госпитализированных как среднетяжелое.
Никопольский район российско-оккупационные войска вновь накрыли огнем из тяжелой артиллерии. Марганецкая община попала под обстрел. Люди целые. Детали атаки выясняются.
В остальных районах ночь прошла без «прилетов» и в этот момент спокойно, — говорится в сообщении.
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5 декабря ДТЭК отключил электроснабжение ПНС на нескольких улицах Днепра, из-за чего по некоторым адресам нет воды.
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