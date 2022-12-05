Трагическая ночь: оккупанты обстреляли ракетами Кривой Рог, есть жертвы

Після опівночі росіяни ударили трьома ракетами по Кривому Рогу. Поцілили у промислове підприємство.

Об этом сообщил председатель Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко.

Трагическая ночь… Погиб сотрудник промышленного предприятия 1981 года рождения, его тело было извлечено спасателями из-под завалов разрушенного производственного цеха.

Еще три человека получили ранения: 1978 года рождения, 1978 года рождения, 1977 года рождения и доставлены в местную больницу. Врачи оценивают состояние госпитализированных как среднетяжелое.

Никопольский район российско-оккупационные войска вновь накрыли огнем из тяжелой артиллерии. Марганецкая община попала под обстрел. Люди целые. Детали атаки выясняются.

В остальных районах ночь прошла без «прилетов» и в этот момент спокойно, — говорится в сообщении.