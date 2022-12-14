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  • Таких товаришів нам не треба: Дніпро може припинити “дружбу та співпрацю” з сусідом

Таких товаришів нам не треба: Дніпро може припинити “дружбу та співпрацю” з сусідом

Сьогодні 09:30
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У Дніпрі планують розірвати угоду про дружбу та співпрацю з білоруським містом Гомель. Відповідний договір був укладений ще у 2018-му. Та нині на території республіки перебуває російська армія, звідти ж ворог завдає ракетних ударів по Україні.

Новости Днепра про Таких товаришів нам не треба: Дніпро може припинити

Тож мови про дружбу з поплічником окупантів більше не йде. Про це йдеться у проекті рішення Дніпровської міської ради.

Новости Днепра про Таких товаришів нам не треба: Дніпро може припинити

Наразі це лише проект рішення. Воно набуде чинності після сесії міськради та підпису мера Бориса Філатова.

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