Мы в соцсетях

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter
  • Сайт Днепра
  • Новости
  • Таких товарищей нам не нужно: Днепр может прекратить «дружбу и сотрудничество» с соседом

Таких товарищей нам не нужно: Днепр может прекратить «дружбу и сотрудничество» с соседом

Сегодня 09:30
просмотров

В Днепре планируют разорвать соглашение о дружбе и сотрудничестве с белорусским городом Гомель. Соответствующий договор был заключен еще в 2018-м. И сейчас на территории Республики находится российская армия, оттуда же враг наносит ракетные удары по Украине.

Новости Днепра про Таких товарищей нам не нужно: Днепр может прекратить

Поэтому речи о дружбе с товарищем оккупантов больше не идет.об этом идет речь в проекте решения Днепровского городского совета.

Новости Днепра про Таких товарищей нам не нужно: Днепр может прекратить

Сейчас это только проект решения. Он вступит в силу после сессии горсовета и подписи мэра Бориса Филатова.

Читайте также:

Новости Днепра про Таких товарищей нам не нужно: Днепр может прекратить Українська Новости Днепра про Таких товарищей нам не нужно: Днепр может прекратить Русский

Автор:


# #
Главные новости Днепра в Telegram

    Добавить комментарий

    Новости по теме

    Били из «Градов», «Ураганов» и тяжелой артиллерии: ситуация на Днепропетровщине
    Новости Днепра
    Сегодня 09:00
    Били из «Градов», «Ураганов» и тяжелой артиллерии: ситуация на Днепропетровщине

    Россияне всю ночь атаковали Никопольщину из «Градов», «Ураганов» и тяжелой…

    Новая Зеландия первой в мире запретит курение сигарет для следующего поколения
    Новости Днепра
    Сегодня 08:30
    Новая Зеландия первой в мире запретит курение сигарет для следующего поколения

    Табак в стране не будет продаваться легально людям, родившимся 1…

    Сегодня простятся с нашим погибшим земляком
    Новости Днепра
    Сегодня 08:00
    Сегодня простятся с нашим погибшим земляком

    Младший сержант из Каменского Александр Николаевич Бочка погиб еще летом,…

    В Днепропетровской области декоммунизировали еще 61 улицу и переулок
    Новости Днепра
    Сегодня 07:15
    В Днепропетровской области декоммунизировали еще 61 улицу и переулок

    13 декабря на 31 внеочередной сессии депутаты городского совета Павлогорада…

    Последние новости

    Били из «Градов», «Ураганов» и тяжелой артиллерии: ситуация на Днепропетровщине
    Били из «Градов», «Ураганов» и тяжелой артиллерии: ситуация на Днепропетровщине

    Россияне всю ночь атаковали Никопольщину из «Градов», «Ураганов» и тяжелой артиллерии. Держали под прицелом два города – Никополь и Марганец. Направили на жилые кварталы более 50 снарядов.

    Сегодня 09:00
    просмотров
    Новая Зеландия первой в мире запретит курение сигарет для следующего поколения
    Новая Зеландия первой в мире запретит курение сигарет для следующего поколения

    Табак в стране не будет продаваться легально людям, родившимся 1 января 2009 года или позже.

    Сегодня 08:30
    просмотров
    Сегодня простятся с нашим погибшим земляком
    Сегодня простятся с нашим погибшим земляком

    Младший сержант из Каменского Александр Николаевич Бочка погиб еще летом, а похоронят 14 декабря.

    Сегодня 08:00
    просмотров
    В Днепропетровской области декоммунизировали еще 61 улицу и переулок
    В Днепропетровской области декоммунизировали еще 61 улицу и переулок

    13 декабря на 31 внеочередной сессии депутаты городского совета Павлогорада приняли решение, которым дали новые названия 46 улицам и 15 переулкам города.

    Сегодня 07:15
    просмотров
    Украинцы могут получить пенсию на кассах АТБ, Сильпо и других супермаркетов
    Украинцы могут получить пенсию на кассах АТБ, Сильпо и других супермаркетов

    Украинцы могут обналичивать денежные средства со своих банковских счетов на кассах супермаркетов. Такая возможность распространяется и на пенсионные выплаты. Альтернативой утомительным поискам банкоматов для украинских пенсионеров станет пенсия в кассе АТБ, Сильпо и других супермаркетов.

    Сегодня 06:45
    просмотров
    Погода на 14 декабря: в Днепре будет пасмурно и прохладно
    Погода на 14 декабря: в Днепре будет пасмурно и прохладно

    Одевайтесь теплее, друзья!

    Сегодня 06:15
    1
    просмотров
    Днепряне могут увидеть звездопад Геминиды в ночь на 14 декабря
    Днепряне могут увидеть звездопад Геминиды в ночь на 14 декабря

    Ежегодный метеорный поток по силе уступает лишь августовским Персеидам.

    Вчера 23:22
    просмотров
    После вражеских обстрелов Днепропетровщины без света осталось 1 500 домов
    После вражеских обстрелов Днепропетровщины без света осталось 1 500 домов

    Вражеская армия дважды в день обстреляла Днепропетровский район. Ситуация безопасности остается напряженной.

    Вчера 22:00
    просмотров
    В Днепре на улице Шевченко на автомобиль упала большая ветка
    В Днепре на улице Шевченко на автомобиль упала большая ветка

    Сильный ветер, налипание мокрого снега и обледенение бушуют сейчас в Днепре. Вечером на улице Шевченко упала ветка из дерева, она повредила электросеть и автомобиль.

    Вчера 21:15
    просмотров
    На Днепропетровщине легковушка насмерть сбила медика скорой помощи
    На Днепропетровщине легковушка насмерть сбила медика скорой помощи

    В Каменском утром 13 декабря произошло ДТП, в результате которого погибла врач скорой помощи.

    Вчера 20:30
    просмотров

    АКЦИИ КОМПАНИЙ

    • KangooSport
      -10%
      KangooSport

      Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!

    • TAL-MEDICAL
      Акция
      TAL-MEDICAL

      Консультация врача и УЗИ обследование

    • TAL-Medical
      15%
      TAL-Medical

      Скидка на консультацию лучших специалистов!

    • Доступные врачи
      Акция!
      Доступные врачи

      Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!

    Наверх