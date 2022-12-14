Таких товарищей нам не нужно: Днепр может прекратить «дружбу и сотрудничество» с соседом

Поэтому речи о дружбе с товарищем оккупантов больше не идет.об этом идет речь в проекте решения Днепровского городского совета.
Сейчас это только проект решения. Он вступит в силу после сессии горсовета и подписи мэра Бориса Филатова.
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