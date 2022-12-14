Таких товарищей нам не нужно: Днепр может прекратить «дружбу и сотрудничество» с соседом

В Днепре планируют разорвать соглашение о дружбе и сотрудничестве с белорусским городом Гомель. Соответствующий договор был заключен еще в 2018-м. И сейчас на территории Республики находится российская армия, оттуда же враг наносит ракетные удары по Украине.

Поэтому речи о дружбе с товарищем оккупантов больше не идет.об этом идет речь в проекте решения Днепровского городского совета.

Сейчас это только проект решения. Он вступит в силу после сессии горсовета и подписи мэра Бориса Филатова.

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