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  • Такого не має навіть в Дніпрі: у Марганці незважаючи на обстріли, уціліла унікальна будівля

Такого не має навіть в Дніпрі: у Марганці незважаючи на обстріли, уціліла унікальна будівля

Сьогодні 19:30
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Російські обстріли продовжують руйнувати нашу архітектуру. Росіяни знищили десятки унікальних будівель по всій країні

Новости Днепра про Такого не має навіть в Дніпрі: у Марганці незважаючи на обстріли, уціліла унікальна будівля

Дніпропетровщина, а зокрема Нікопольщина постійно страждає від артобстрілів. У місті пошкоджено та зруйновано безліч будівель, у тому числі – історично цінних.

Але більшість із будівель, які мають історичну цінність – вціліли.

До прикладу, у Марганці є будівля колишньої електростанції, яку збудували майже 200 років тому. Про архітектурну пам’ятку розповіла начальниця управління з питань охорони культурної спадщини Дніпровської міськради Надія Лиштва.

За її словами схожих будівель немає навіть в Дніпрі.

Якщо вже знайомитись з Марганцем, то хочу поділитись архітектурою однієї з будівель міста.  Як на мене, це справжня перлина, яка на жаль немає статусу пам’ятки архітектури, але вона варта цього. Навіть в Дніпрі такого немає, – зазначила вона.

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Новости Днепра про Такого не має навіть в Дніпрі: у Марганці незважаючи на обстріли, уціліла унікальна будівляУкраїнська Новости Днепра про Такого не має навіть в Дніпрі: у Марганці незважаючи на обстріли, уціліла унікальна будівляРусский

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