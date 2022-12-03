Такого не має навіть в Дніпрі: у Марганці незважаючи на обстріли, уціліла унікальна будівля

Дніпропетровщина, а зокрема Нікопольщина постійно страждає від артобстрілів. У місті пошкоджено та зруйновано безліч будівель, у тому числі – історично цінних.
Але більшість із будівель, які мають історичну цінність – вціліли.
До прикладу, у Марганці є будівля колишньої електростанції, яку збудували майже 200 років тому. Про архітектурну пам’ятку розповіла начальниця управління з питань охорони культурної спадщини Дніпровської міськради Надія Лиштва.
За її словами схожих будівель немає навіть в Дніпрі.
Якщо вже знайомитись з Марганцем, то хочу поділитись архітектурою однієї з будівель міста. Як на мене, це справжня перлина, яка на жаль немає статусу пам’ятки архітектури, але вона варта цього. Навіть в Дніпрі такого немає, – зазначила вона.
Яна Юхименко
Автор:
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