Такого нет даже в Днепре: в Марганце несмотря на обстрелы, уцелело уникальное здание

Днепропетровщина, в частности Никопольщина, постоянно страдает от артобстрелов. В городе повреждено и разрушено множество зданий, в том числе исторически ценных.
Но большинство из зданий, имеющих историческую ценность, уцелели.
К примеру, в Марганце есть здание бывшей электростанции, построенное почти 200 лет назад. Об архитектурном памятнике рассказала начальница управления по вопросам охраны культурного наследия Днепровского горсовета Надежда Лиштва.
По ее словам, подобных зданий нет даже в Днепре.
Если уж знакомиться с Марганцем, то хочу поделиться архитектурой одного из зданий города. По-моему, это настоящая жемчужина, которая к сожалению нет статуса памятника архитектуры, но она стоит этого. Даже в Днепре такого нет, – отметила она.
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