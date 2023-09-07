Стало відомо, які школи Дніпра стали найкращими та найгіршими за результатами НМТ

З'явився рейтинг шкіл Дніпра за результатами НМТ.

Портал Освіта опублікував рейтинг шкіл Дніпра за результатами НМТ у 2023 році.

Усього в списку налічується 170 навчальних закладів. Трійку лідерів очолює обласний ліцей-інтернат фізико-математичного профілю.

Як зазначили автори рейтингу, зважаючи на формат тесту, умови проведення та особливості визначення результатів НМТ, порівнювати рейтинг 2023 року з результатами попередніх років – не доречно. Крім цього, не є доцільним ухвалення управлінських рішень за результатами учнів конкретної школи в рейтингу.

10 найкращих шкіл за результатами НМТ:

КЗ освіти “Дніпропетровський обласний ліцей-інтернат фізико-математичного профілю” КЗ освіти “НВК №12 “ЗНЗ І ст. – гімназія” Дніпровської міськради Комунальний заклад освіти “Українсько-Американський ліцей” Дніпровської міськради КЗ освіти “Дніпровський ліцей інформаційних технологій при Дніпровському національному університеті імені Олеся Гончара” Дніпровської міськради КЗ освіти “Науковий медичний ліцей “Дніпро” Дніпропетровської обласної ради” ТОВ “НВК “Європейська гімназія”” Комунальний навчальний заклад “Хіміко-Екологічний ліцей” Дніпровської міськради Комунальний заклад освіти “Спеціалізована багатопрофільна школа № 23 з поглибленим вивченням англійської мови” Дніпровської міськради Приватний заклад ЗСО “Дніпровський ліцей “Іт степ скул дніпро” дніпропетровської обл. Комунальний заклад освіти “НВК № 144 “Спеціалізована школа з поглибленим вивченням івриту, історії єврейського народу, єврейських традицій – ДНЗ (дитячий садок)” Дніпровської міськради

ТОП-5 навчальних закладів, де результати були найгіршими.

170 місце – Дніпровський індустріально-педагогічний фаховий коледж;

169 місце – Слов’янський коледж транспортної інфраструктури;

168 місце – Професійно-технічне училище № 2;

167 місце – Середня ЗОШ № 117;

166 місце – Дніпровське вище професійне училище будівництва.

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