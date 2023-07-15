Сьогодні у Дніпрі багатьом мешканцям відключили воду: чому та коли відновлять водопостачання

dnepr.info
Про це повідомили в КП “Дніпроводоканал”.
Причина – проведення аварійних робіт.
Так, припинено водопостачання:
Водопостачання обіцяють відновити протягом дня.
Читайте також:
Українська
Автор:
Днями у Дніпрі сталася трагедія.
Будь ласка, будьте уважні на дорогах!
Учора, 14 липня, о 23:06 на лінію «101» повідомили про…
Важлива інформація!
Використання матеріалів сайту без дозволу власника допускається за умови розміщення у тексті обов'язкового посилання на сайт dnepr.info, відкритого для пошукових систем.
Для друкованих видань із формулюванням "за матеріалами dnepr.info"