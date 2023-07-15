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  • Сьогодні у Дніпрі багатьом мешканцям відключили воду: чому та коли відновлять водопостачання

Сьогодні у Дніпрі багатьом мешканцям відключили воду: чому та коли відновлять водопостачання

Сьогодні 14:27
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Сьогодні, 15 липня, у багатьох мешканців Дніпра відключили воду.

Новости Днепра про Сьогодні у Дніпрі багатьом мешканцям відключили воду: чому та коли відновлять водопостачання

Про це повідомили в КП “Дніпроводоканал”.

Причина – проведення аварійних робіт.

Так, припинено водопостачання:

  • вул. Лютнева,
  • вул. Дунайська,
  • вул. Забайкальська,
  • вул. Стуса,
  • вул. Толбухіна,
  • вул. Слави,
  • вул. Фермерська,
  • вул. Вільямса, 95-143,
  • вул. Весніна, 65.

Водопостачання обіцяють відновити протягом дня.

Новости Днепра про Сьогодні у Дніпрі багатьом мешканцям відключили воду: чому та коли відновлять водопостачання

Новости Днепра про Сьогодні у Дніпрі багатьом мешканцям відключили воду: чому та коли відновлять водопостачання

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Новости Днепра про Сьогодні у Дніпрі багатьом мешканцям відключили воду: чому та коли відновлять водопостачанняУкраїнська

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