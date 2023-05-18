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  • Скільки коштує вишиванка у Дніпрі: домоткане полотно та шовкові нитки (ФОТО)

Скільки коштує вишиванка у Дніпрі: домоткане полотно та шовкові нитки (ФОТО)

Сьогодні 14:46
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Сьогодні в Україні відзначають День вишиванки. У Дніпрі можна купити не лише вишиті сорочки, а й сукні та навіть боді для немовлят. Найдорожче цінуються речі, зроблені вручну, а машинна вишивка – найдешевша.

Новости Днепра про Скільки коштує вишиванка у Дніпрі: домоткане полотно та шовкові нитки (ФОТО)

Журналісти dnepr.info з’ясували, у скільки обійдеться купити вишиванку у Дніпрі.

Жіночу вишиванку ручної роботи у Дніпрі можна купити за ціною 4,5 – 5 тис грн. Візерунок виконаний вручну на домотканому полотні, малюнок вишитий хрестиком та мережкою.

Новости Днепра про Скільки коштує вишиванка у Дніпрі: домоткане полотно та шовкові нитки (ФОТО)

Чоловічу вишиту вручну сорочку можна купити за 2 тис. грн. Як стверджує автор оголошення, «сорочка вишита дипломованими майстрами народної творчості»

Новости Днепра про Скільки коштує вишиванка у Дніпрі: домоткане полотно та шовкові нитки (ФОТО)

Сукню-вишиванку з машинною вишивкою шовковими та акриловими нитками можна купити за 2,3 тис грн. За бажанням клієнтки плаття може бути будь-якого кольору і з будь-яким візерунком. Сукню за таку ціну готові пошити за мірками конкретної замовниці.

Новости Днепра про Скільки коштує вишиванка у Дніпрі: домоткане полотно та шовкові нитки (ФОТО)

А от сукня яка, як стверджує продавець, була вишита вручну можна купити за 10 тис грн. За словами автора оголошення, сукня одягалася один раз, була куплена в магазині за 16 тис грн. Сукня коротка, чорного кольору з яскравою кольоровою вишивкою.

Новости Днепра про Скільки коштує вишиванка у Дніпрі: домоткане полотно та шовкові нитки (ФОТО)

Для тих, хто хоче своїми руками «зібрати» вишиванку, продають сорочку із заготовками. Після покупки її залишиться лише пошити. Вишивка на сорочці виготовлена з чеського бісеру, вручну. Обійдеться така вишиванка 2,5 тис грн.

Новости Днепра про Скільки коштує вишиванка у Дніпрі: домоткане полотно та шовкові нитки (ФОТО)

Дві вишиванки – чоловічу та жіночу у Дніпрі можна купити за 2,6 тис грн. Як зазначає продавець товару, візерунок вишитий шовковою ниткою, але прати її потрібно лише вручну.

Новости Днепра про Скільки коштує вишиванка у Дніпрі: домоткане полотно та шовкові нитки (ФОТО)

Дитячу вишиванку для хлопчика вишиту вручну  можна купити за 150 грн. Як стверджує продавець, одяг жодного разу не одягався, тканина – бавовна. Аналогічна вартість і вишиванки на дівчинку.

Новости Днепра про Скільки коштує вишиванка у Дніпрі: домоткане полотно та шовкові нитки (ФОТО)

Сукню-вишиванку на однорічну дівчинку можна купити за 50 грн. Її стан «уживаний», але найімовірніше дитина носила її не так часто.

Новости Днепра про Скільки коштує вишиванка у Дніпрі: домоткане полотно та шовкові нитки (ФОТО)

Костюм з вишивкою на дитину до 3 місяців також віддадуть за 50 грн.

Новости Днепра про Скільки коштує вишиванка у Дніпрі: домоткане полотно та шовкові нитки (ФОТО)

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Новости Днепра про Скільки коштує вишиванка у Дніпрі: домоткане полотно та шовкові нитки (ФОТО)Українська Новости Днепра про Скільки коштує вишиванка у Дніпрі: домоткане полотно та шовкові нитки (ФОТО)Русский

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