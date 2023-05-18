Скільки коштує вишиванка у Дніпрі: домоткане полотно та шовкові нитки (ФОТО)

Сьогодні в Україні відзначають День вишиванки. У Дніпрі можна купити не лише вишиті сорочки, а й сукні та навіть боді для немовлят. Найдорожче цінуються речі, зроблені вручну, а машинна вишивка – найдешевша.

Журналісти dnepr.info з’ясували, у скільки обійдеться купити вишиванку у Дніпрі.

Жіночу вишиванку ручної роботи у Дніпрі можна купити за ціною 4,5 – 5 тис грн. Візерунок виконаний вручну на домотканому полотні, малюнок вишитий хрестиком та мережкою.

Чоловічу вишиту вручну сорочку можна купити за 2 тис. грн. Як стверджує автор оголошення, «сорочка вишита дипломованими майстрами народної творчості»

Сукню-вишиванку з машинною вишивкою шовковими та акриловими нитками можна купити за 2,3 тис грн. За бажанням клієнтки плаття може бути будь-якого кольору і з будь-яким візерунком. Сукню за таку ціну готові пошити за мірками конкретної замовниці.

А от сукня яка, як стверджує продавець, була вишита вручну можна купити за 10 тис грн. За словами автора оголошення, сукня одягалася один раз, була куплена в магазині за 16 тис грн. Сукня коротка, чорного кольору з яскравою кольоровою вишивкою.

Для тих, хто хоче своїми руками «зібрати» вишиванку, продають сорочку із заготовками. Після покупки її залишиться лише пошити. Вишивка на сорочці виготовлена з чеського бісеру, вручну. Обійдеться така вишиванка 2,5 тис грн.

Дві вишиванки – чоловічу та жіночу у Дніпрі можна купити за 2,6 тис грн. Як зазначає продавець товару, візерунок вишитий шовковою ниткою, але прати її потрібно лише вручну.

Дитячу вишиванку для хлопчика вишиту вручну можна купити за 150 грн. Як стверджує продавець, одяг жодного разу не одягався, тканина – бавовна. Аналогічна вартість і вишиванки на дівчинку.

Сукню-вишиванку на однорічну дівчинку можна купити за 50 грн. Її стан «уживаний», але найімовірніше дитина носила її не так часто.

Костюм з вишивкою на дитину до 3 місяців також віддадуть за 50 грн.

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