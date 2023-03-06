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Ще у 45 осіб: у Дніпрі виявили коронавірус у мешканців міста

Сьогодні 22:00
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Протягом доби у Дніпрі зафіксовано 45 випадків захворювання на COVID-19.

Новости Днепра про Ще у 45 осіб: у Дніпрі виявили коронавірус у мешканців міста

20 пацієнтів одужали. На сьогоднішній день на стаціонарному лікуванні від COVID-19 перебувають 56 осіб.

Минулої доби в центрах вакцинації зроблено 11 щеплень від COVID-19. Усього вже проведено 1 116 329 щеплень.

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Новости Днепра про Ще у 45 осіб: у Дніпрі виявили коронавірус у мешканців містаУкраїнська

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