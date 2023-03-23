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Росіяни з артилерії обстріляли Нікопольський район: постраждав один чоловік

Сьогодні 21:15
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У четвер, 23 березня, російські військові атакували Нікопольський район Дніпропетровської області. Внаслідок ворожого обстрілу постраждав один чоловік.

Новости Днепра про Росіяни з артилерії обстріляли Нікопольський район: постраждав один чоловік

Про це повідомляє голава Дніпропетровської облради Микола Лукашук.

“Сьогодні був вкрай напружений день. Агресор знову атакував область з дронів і важкої артилерії. Постраждав чоловік”, – заявив Лукашук.

За його словами, було п’ять атак по Нікопольському району. Окупанти обстріляли Червоногригорівську, Мирівську громади та сам Нікополь.

“В місті внаслідок обстрілу постраждав 73-річний чоловік, його шпиталізували. Він в стабільному стані, медики надали пенсіонеру необхідну допомогу. Наразі інформація щодо руйнувань уточнюється”, – додав Лукашук.

 

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