Росіяни з артилерії обстріляли Нікопольський район: постраждав один чоловік

Про це повідомляє голава Дніпропетровської облради Микола Лукашук.
“Сьогодні був вкрай напружений день. Агресор знову атакував область з дронів і важкої артилерії. Постраждав чоловік”, – заявив Лукашук.
За його словами, було п’ять атак по Нікопольському району. Окупанти обстріляли Червоногригорівську, Мирівську громади та сам Нікополь.
“В місті внаслідок обстрілу постраждав 73-річний чоловік, його шпиталізували. Він в стабільному стані, медики надали пенсіонеру необхідну допомогу. Наразі інформація щодо руйнувань уточнюється”, – додав Лукашук.
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