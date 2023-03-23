Россияне из артиллерии обстреляли Никопольский район: пострадал один человек

В четверг, 23 марта, российские военные атаковали Никопольский район Днепропетровской области. В результате вражеского обстрела пострадал один человек.

Об этом сообщает глава Днепропетровского облсовета Николай Лукашук.

«Сегодня был крайне напряженный день. Агрессор снова атаковал область из дронов и тяжелой артиллерии. Пострадал мужчина», — заявил Лукашук.

По его словам, было пять атак по Никопольскому району. Оккупанты обстреляли Красногригорьевскую, Мировскую общины и сам Никополь.

«В городе в результате обстрела пострадал 73-летний мужчина, его госпитализировали. Он в стабильном состоянии, медики предоставили пенсионеру необходимую помощь. Сейчас информация по разрушениям уточняется», — добавил Лукашук.