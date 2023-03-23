Россияне из артиллерии обстреляли Никопольский район: пострадал один человек

Об этом сообщает глава Днепропетровского облсовета Николай Лукашук.
«Сегодня был крайне напряженный день. Агрессор снова атаковал область из дронов и тяжелой артиллерии. Пострадал мужчина», — заявил Лукашук.
По его словам, было пять атак по Никопольскому району. Оккупанты обстреляли Красногригорьевскую, Мировскую общины и сам Никополь.
«В городе в результате обстрела пострадал 73-летний мужчина, его госпитализировали. Он в стабильном состоянии, медики предоставили пенсионеру необходимую помощь. Сейчас информация по разрушениям уточняется», — добавил Лукашук.
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