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Россияне из артиллерии обстреляли Никопольский район: пострадал один человек

Сегодня 21:15
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В четверг, 23 марта, российские военные атаковали Никопольский район Днепропетровской области. В результате вражеского обстрела пострадал один человек.

Новости Днепра про Россияне из артиллерии обстреляли Никопольский район: пострадал один человек

Об этом сообщает глава Днепропетровского облсовета Николай Лукашук.

«Сегодня был крайне напряженный день. Агрессор снова атаковал область из дронов и тяжелой артиллерии. Пострадал мужчина», — заявил Лукашук.

По его словам, было пять атак по Никопольскому району. Оккупанты обстреляли Красногригорьевскую, Мировскую общины и сам Никополь.

«В городе в результате обстрела пострадал 73-летний мужчина, его госпитализировали. Он в стабильном состоянии, медики предоставили пенсионеру необходимую помощь. Сейчас информация по разрушениям уточняется», — добавил Лукашук.

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