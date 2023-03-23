Розкладав по всьому місту: в Дніпрі викрили наркозбувача

У Дніпрі правоохоронці затримали 34-річного чоловіка, що продавав містянам наркотики.

Про це повідомляє пресслужба поліції Дніпропетровської області. Заборонені речовини зловмисник розповсюджував, розкладаючи їх по всьому місту. Попередньо він домовлявся з “клієнтами” про те, де саме залишить “товар”.

Наркозбувача спіймали “на гарячому”. Він саме збирався доставити психотропи замовникові. Співробітники поліції зупини підозрілого чоловіка. Під час поверхневого обшуку в нього вилучили 40 згортків з наркотиками. Зловмисником виявився мешканець сусідньої області. Чоловікові вже повідомили про підозру у торгівлі наркотиками. Йому загрожує від 6 до 10 років позбавлення волі. Триває слідство.

Читайте також:

Українська Русский

Автор: