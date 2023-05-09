Прослужив 2,5 місяці: загинув 29-річний Євгеній Шевченко з Криворізького району

1 травня 2023 року, захищаючи свободу та незалежність України, в районі Мар’їнки Донецької області загинув 29-річний молодший сержант Євгеній Шевченко з Криворізького району. В нього залишились мати та цивільна дружина.

Про це повідомили у прес службі Криворізької районної державної адміністрації.

15 лютого 2023 року Євгенія мобілізували до лав ЗСУ. Він служив командиром розвідувального відділення розвідувального взводу розвідувальної роти.

«Від імені мешканців Криворізького району висловлюю щирі співчуття родині, рідним та близьким полеглого захисника. Всією спільнотою ми схиляємо голови у глибокій скорботі, розділяючи біль рідних, якому годі зарадити. Не забудемо і не пробачимо страшної ціни, яку доводиться платити за нашу перемогу. Світла пам’ять і вічна шана Герою, який віддав життя за волю і незалежність», – сказав начальник Криворізької районної військової адміністрації Євген Ситниченко.

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