Прослужил 2,5 месяца: погиб 29-летний Евгений Шевченко из Криворожского района

1 мая 2023 года, защищая свободу и независимость Украины, в районе Марьинки Донецкой области погиб 29-летний младший сержант Евгений Шевченко из Криворожского района. У него остались мать и гражданская жена.

Об этом сообщили в пресс-службе Криворожской районной государственной администрации.

15 февраля 2023 года Евгения мобилизовали в ряды ВСУ. Он служил командиром разведывательного отделения разведывательного взвода разведывательной роты.

«От имени жителей Криворожского района выражаю искренние соболезнования семье, родным и близким павшего защитника. Всем сообществом мы склоняем головы в глубокой скорби, разделяя боль родных, которой нельзя помочь. Не забудем и не простим страшную цену, которую приходится платить за нашу победу. Светлая память и вечное уважение Герою, отдавшему жизнь за свободу и независимость», – сказал глава Криворожской районной военной администрации Евгений Ситниченко.

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