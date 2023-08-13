Пожежа на Дніпропетровщині: чоловік отримав серйозні опіки, намагаючись врятувати майно з вогню

Повідомлення про займання надійшло до Служби порятунку «101» приблизно о 9:50. Про це пише пресслужба ГУ ДСНС у Дніпропетровській області.
Прибувши на місце, рятувальники встановили, що пожежа виникла всередині літньої кухні.
Намагаючись самостійно загасити полум’я та врятувати майно 50-річний чоловік отримав серйозні опіки лівої руки та обличчя. Працівники “швидкої” терміново госпіталізували його в лікарню.
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