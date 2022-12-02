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Потрібно встигнути до 3 грудня: дніпрянам нагадали про важливу умову нарахування платіжок за електроенергію

Сьогодні 10:00
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Щоб отримати платіжки з коректними цифрами за електроенергію, українцям потрібно вчасно передавати показники лічильників своїм постачальникам. Робити це потрібно з 1 по 3 числа кожного місяця, нагадали у ДПЕК "Дніпровські електромережі".

Новости Днепра про Потрібно встигнути до 3 грудня: дніпрянам нагадали про важливу умову нарахування платіжок за електроенергію

“Нагадуємо про те, що настав час передавати показники лічильників. Показники, які будуть надані до 3 грудня, допоможуть правильно сформувати квитанцію. Просимо передавати показникм виключно за наявності безпечної можливості та доступу до лічильника”, – йдеться в Telegram-каналі постачальника.

Коли показники лічильника передаються вчасно, вони зараховуються коректно у рахунок 1 числа поточного месяца. У разі передачі показників в інші числа місяця вони будуть зараховані безпосередньо на дату передачі показань. При підрахунку місячного платежу за газ беруться до уваги саме показники лічильника станом на початок місяця.

Якщо споживач не передав дані свого лічильника, то оператор вважає фактичний обсяг розподілу та споживання електроенергії за значенням середньодобового обсягу споживання.

Побутові споживачі електроенергії можуть передати показання лічильників такими способами:

  • через сайт оператора системи розподілу (ДТЕК), увійшовши до особистого кабінету;
  • зателефонувавши до кол-центру оператора;
  • через чат-бота постачальника (Viber, Telegram, Facebook Messenger).

 

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Новости Днепра про Потрібно встигнути до 3 грудня: дніпрянам нагадали про важливу умову нарахування платіжок за електроенергіюУкраїнська Новости Днепра про Потрібно встигнути до 3 грудня: дніпрянам нагадали про важливу умову нарахування платіжок за електроенергіюРусский

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