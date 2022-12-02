Нужно успеть до 3 декабря: днепрянам напомнили о важном условии начисления платежей за электроэнергию

«Напоминаем о том, что пора передавать показы счетчиков. Показы, которые будут предоставлены до 3 декабря, помогут правильно сформировать квитанцию. Просим передавать показы исключительно при наличии безопасной возможности и доступа к счетчику», — говорится в Telegram-канале поставщика.
Когда показатели счетчика передаются вовремя, то они засчитываются корректно в счет 1 числа поточного месяца. В случае передачи показателей в другие числа месяца, они будут засчитаны конкретно на дату передачи показаний. При подсчете месячного платежа за газ во внимание берутся именно показатели счетчика по состоянию на начало месяца.
Если потребитель не передал данные своего счетчика, то оператор считает фактический объем распределения и потребления электроэнергии по значению среднесуточного объема потребления.
Бытовые потребители электроэнергии могут передать показания счетчиков такими способами:
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