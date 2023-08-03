Помер український художник, який оформив експозиції музею АТО у Дніпрі - Днепр Инфо
Помер український художник, який оформив експозиції музею АТО у Дніпрі
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Сегодня 10:24

Помер український художник та ілюстратор Віктор Гукайло.

Новости Днепра про Помер український художник, який оформив експозиції музею АТО у Дніпрі

Про це повідомили на Facebook-сторінці Музею АТО в Дніпрі. 

Віктору Гукайло було 75 років. Дніпрянам митець запам’ятався тим, що облаштував перший музей АТО в місті. Саме він вигадав концепцію інсталяції Донецького аеропорту з дороговказами. 
 
З сумом повідомляємо про смерть українського живописця, ілюстратора, графіка, сценографа, дизайнера Віктора Гукайла, який є головним художником двох Дніпровських Музеїв – Музею АТО та Музею, – йдеться у повідомленні.
 
Також Віктор Гукайло облаштував ще один музей у Дніпрі – “Пам’яті єврейського народу та Голокост в Україні”.
 
Висловлюємо співчуття рідним і близьким.
Вічна пам’ять.
 

Новости Днепра про Помер український художник, який оформив експозиції музею АТО у Дніпрі

Новости Днепра про Помер український художник, який оформив експозиції музею АТО у ДніпріУкраїнська

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