Помер український художник, який оформив експозиції музею АТО у Дніпрі

Помер український художник та ілюстратор Віктор Гукайло.

Про це повідомили на Facebook-сторінці Музею АТО в Дніпрі.

Віктору Гукайло було 75 років. Дніпрянам митець запам’ятався тим, що облаштував перший музей АТО в місті. Саме він вигадав концепцію інсталяції Донецького аеропорту з дороговказами.

З сумом повідомляємо про смерть українського живописця, ілюстратора, графіка, сценографа, дизайнера Віктора Гукайла, який є головним художником двох Дніпровських Музеїв – Музею АТО та Музею, – йдеться у повідомленні.

Також Віктор Гукайло облаштував ще один музей у Дніпрі – “Пам’яті єврейського народу та Голокост в Україні”.

Висловлюємо співчуття рідним і близьким.

Вічна пам’ять.

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