Полум’я та дим бачило пів району: у Дніпрі під час руху загорівся Saab

Про це пише пресслужба ДСНС у Дніпропетровській області.
Прибувши на місце, рятувальники встановили, що під час руху у моторному відсіку автомобіля Saab 9000 виникла пожежа. Займання локалізували о 18:17 та ліквідували о 18:28.
Вогонь знищив моторний відсік, пошкодив салон автомобіля на площі 8 кв. м.
На щастя, ніхто не постраждав.
До гасіння пожежі залучили 5 чоловік особового складу та 1 одиницю пожежно-рятувальної техніки.
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