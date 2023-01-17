У Дніпрі внаслідок ракетної атаки на багатоповерхівку загинув відомий тренер з легкої атлетики та його дружина

На жаль, загинули 45 чоловік, з них 6 дітей. Серед загиблих – відомий тренер з легкої атлетики Валентин Феофанович Вознюк, який багато років очолював СДЮСШОР, та його дружина.
Про це повідомляє Федерація легкої атлетики Дніпропетровської області та міста Дніпро.
Висловлюємо щирі співчуття рідним та друзям загиблих! Світла пам’ять.
Не пробачимо! Помстимося.
Нагадаємо, раніше ми писали, що російська атака на будинок у Дніпрі забрала життя ще однієї дитини.
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