Огонь и дым видели полрайона: в Днепре во время движения загорелся Saab

Во вторник, 17 января, в 17:53 на линию "101" сообщили о том, что на перекрестке Донецкого шоссе и улицы Петрозаводской Амур-Нижнеднепровского района горит автомобиль.

Об этом пишет пресс-служба ГСЧС в Днепропетровской области.

Прибыв на место, спасатели установили, что во время движения в моторном отсеке автомобиля Saab 9000 возник пожар. Возгорание локализовали в 18:17 и ликвидировали в 18:28.

Огонь уничтожил моторный отсек, повредил салон автомобиля на площади 8 кв. м.

К счастью, никто не пострадал.

К тушению пожара привлекли 5 человек личного состава и 1 единицу пожарно-спасательной техники.

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