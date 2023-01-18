Огонь и дым видели полрайона: в Днепре во время движения загорелся Saab

Об этом пишет пресс-служба ГСЧС в Днепропетровской области.
Прибыв на место, спасатели установили, что во время движения в моторном отсеке автомобиля Saab 9000 возник пожар. Возгорание локализовали в 18:17 и ликвидировали в 18:28.
Огонь уничтожил моторный отсек, повредил салон автомобиля на площади 8 кв. м.
К счастью, никто не пострадал.
К тушению пожара привлекли 5 человек личного состава и 1 единицу пожарно-спасательной техники.
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