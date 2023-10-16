Покрівлю басейну “Метеор” у Дніпрі демонтували за допомогою гелікоптера: унікальне фото

У Дніпрі нагадали, як колись покрівлю басейну "Метеор" знімали за допомогою гелікоптера.

Блогер Артем Костюк, який досліджує історію Дніпра, показав унікальне архівне фото.

Як розповів блогер, колись покрівлю басейну “Метеор” демонтували за допомогою гелікоптера. Хоча за цим процесом тоді спостерігала половина міста, проте документальних підтверджень цьому майже немає.

Один із фоловерів блогера прислав йому фото з особистого архіву, де випадково вдалося зафільмувати гелікоптер поблизу “Метеору”. Щоправда, вертоліт сховався далеко в небі, і роздивитися його важко.

Цю фотографію мені прислав підписник Ярослав Іванов ще кілька років тому. Тут видно старий фасад басейну Метеор, сам басейн вже на реконструкції: у верхній частині кадру видно гелікоптер (скоріше за все МІ-8), який знімає покрівлю залу басейну. Власне, я раніше не публікував це фото через те, що сподівався знайти більш детальну і інформативну фотографію, але жодного разу вона мені так і не трапилася. Тому, мабуть, можна вважати цю світлину рідкісною, – пише Артем Костюк.

Дніпряни згадують, що тоді гелікоптер пригнали із Криму. Містянин, який на власні очі бачив процес демонтажу покрівлі розповідає, що тоді це була грандіозна подія для хлопчиків, які при кожній появі вертольота у небі, пильно вдивлялися в хмари.

Підтверджую. Літав. Я мешкав тоді на Кірова і бачив своїми очима це, але навіть на думці не було сфотографувати, – пишуть дніпряни.

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