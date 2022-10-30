Погода в Дніпрі в неділю, 30 жовтня: хмарно, можливий невеликий дощ

За прогнозами синоптиків, у Дніпрі погода буде хмарною, похмуре небо лише на нетривалий час позбавиться хмар, але ввечері його знову затягне. Невеликий дощ почнеться ще до світанку, але до середини дня має припинитися. Вранці температура повітря +9°. До обіду стовпчики термометра показуватимуть до +15°. Швидкість вітру до 6,1 метрів за секунду.
Народні прикмети на 30 жовтня:
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