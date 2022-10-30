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Погода в Дніпрі в неділю, 30 жовтня: хмарно, можливий невеликий дощ

Сьогодні 06:15
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Захопіть з собою парасольку!

Новости Днепра про Погода в Дніпрі в неділю, 30 жовтня: хмарно, можливий невеликий дощ

За прогнозами синоптиків, у Дніпрі погода буде хмарною, похмуре небо лише на нетривалий час позбавиться хмар, але ввечері його знову затягне. Невеликий дощ почнеться ще до світанку, але до середини дня має припинитися. Вранці температура повітря +9°. До обіду стовпчики термометра показуватимуть до +15°. Швидкість вітру до 6,1 метрів за секунду.

Народні прикмети на 30 жовтня:

  • Кури, качки та гуси, ходячи по двору, активно махають крилами – до дощу.
  • Яскравий місяць – до теплої та сонячної погоди, червона – до вітру.
  • Якщо кішка спить міцно, то буде тепло.

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Новости Днепра про Погода в Дніпрі в неділю, 30 жовтня: хмарно, можливий невеликий дощУкраїнська Новости Днепра про Погода в Дніпрі в неділю, 30 жовтня: хмарно, можливий невеликий дощРусский

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