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У котобуса зі скверу Металургів у Дніпрі з’явилися нові друзі (ФОТО)

Сьогодні 12:37
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Магічний зелений Котобус із скверу Металургів завів нових друзів. 

Новости Днепра про У котобуса зі скверу Металургів у Дніпрі з'явилися нові друзі (ФОТО)

Ще взимку у сквері з’явився магічний Котобус – це кіт-автобус зі знаменитого японського мультфільму Хаяо Міядзакі “Мій сусід Тоторо”.

На відміну від свого брата зі світу 2Д, дніпровський котобус зеленого кольору. Улітку він гармонійно зливався з деревами у парку, адже це магічний транспортний засіб, який найчастіше залишається невидимим. За сюжетом, Котобус везе духа лісу Тоторо.

Уже тоді деякі фігури поставили в сквері, але обгорнули чорною плівкою. Навесні біля Котобусу з’явився і сам Тоторо з червоною парасолькою.

Новости Днепра про У котобуса зі скверу Металургів у Дніпрі з'явилися нові друзі (ФОТО)

Останніми до Котобусу приєдналися пухнасті Тануки. 

Новости Днепра про У котобуса зі скверу Металургів у Дніпрі з'явилися нові друзі (ФОТО)

Зазначимо, що виготовили дивакуваті фігурки ще в 2021 році. Дві композиції фігурок, зроблені за мотивами сцен з аніме всесвітньо відомого японського режисера Хаяо Міядзакі – “Мій сусід Тоторо” (1988) і “Помпоко: Війна танукі період Хейсей” (1994). У сценах задіяні сірий волохатий охоронець лісу та єнотовидні собаки. Там порушуються проблеми технічного прогресу та співіснування людей із рослинами, тваринами.
 
Сквер вже став досить популярним місцем відпочинку для мешканців цього району. Для дітей це місце для ігр, а дорослі тут фотографуються. 

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Новости Днепра про У котобуса зі скверу Металургів у Дніпрі з'явилися нові друзі (ФОТО)Українська Новости Днепра про У котобуса зі скверу Металургів у Дніпрі з'явилися нові друзі (ФОТО)Русский

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