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Погода в Днепре в воскресенье, 30 октября: облачно, возможен небольшой дождь

Сегодня 06:15
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Захватите с собой зонт!

Новости Днепра про Погода в Днепре в воскресенье, 30 октября: облачно, возможен небольшой дождь

Согласно прогнозам синоптиков, в Днепре погода будет пасмурной, хмурое небо лишь на непродолжительное время избавится от облаков, но вечером его снова затянет. Мелкий дождь начнется еще до рассвета, но к середине дня должен прекратиться. Утром температура воздуха +9°. До обеда столбики термометра будут показывать до +15°. Скорость ветра до 6,1 метра в секунду.

Народные приметы на 30 октября:

  • Если на Осию день теплый — зима наступит поздно.
  • Если кошка спит крепко, значит, будет тепло.
  • Куры, утки и гуси, расхаживая по двору, активно машут крыльями — к дождю.

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Новости Днепра про Погода в Днепре в воскресенье, 30 октября: облачно, возможен небольшой дождьУкраїнська Новости Днепра про Погода в Днепре в воскресенье, 30 октября: облачно, возможен небольшой дождьРусский

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