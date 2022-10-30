Погода в Днепре в воскресенье, 30 октября: облачно, возможен небольшой дождь

Захватите с собой зонт!

Согласно прогнозам синоптиков, в Днепре погода будет пасмурной, хмурое небо лишь на непродолжительное время избавится от облаков, но вечером его снова затянет. Мелкий дождь начнется еще до рассвета, но к середине дня должен прекратиться. Утром температура воздуха +9°. До обеда столбики термометра будут показывать до +15°. Скорость ветра до 6,1 метра в секунду.

Народные приметы на 30 октября:

Если на Осию день теплый — зима наступит поздно.

Если кошка спит крепко, значит, будет тепло.

Куры, утки и гуси, расхаживая по двору, активно машут крыльями — к дождю.

Читайте также:

Українська Русский

Автор: