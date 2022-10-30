Погода в Днепре в воскресенье, 30 октября: облачно, возможен небольшой дождь

Согласно прогнозам синоптиков, в Днепре погода будет пасмурной, хмурое небо лишь на непродолжительное время избавится от облаков, но вечером его снова затянет. Мелкий дождь начнется еще до рассвета, но к середине дня должен прекратиться. Утром температура воздуха +9°. До обеда столбики термометра будут показывать до +15°. Скорость ветра до 6,1 метра в секунду.
Народные приметы на 30 октября:
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