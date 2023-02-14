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Погода в Дніпрі у вівторок, 14 лютого: очікується дрібний дощ зі снігом

Сьогодні 06:15
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Захопіть з собою парасольку!

Новости Днепра про Погода в Дніпрі у вівторок, 14 лютого: очікується дрібний дощ зі снігом

За прогнозами синоптиків, у Дніпрі сонце в цей день буде рідко з’являтися з-за хмар. Нічний дрібний дощ зі снігом на ранок може посилитися, але до полудня він повинен закінчитися. Вранці температура повітря 0°. До обіду стовпчики термометра показуватимуть до +2°. Швидкість вітру до 6 метрів за секунду.

Народні прикмети на 14 лютого:

  • Ясне, зоряне небо — до пізньої та затяжної весни.
  • Пішов сніг – навесні часто йтиме дощ.
  • Якщо на вулиці безвітряно, то весна буде теплою.
  • Птахи сідають на верхівки дерев – до потепління.

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Новости Днепра про Погода в Дніпрі у вівторок, 14 лютого: очікується дрібний дощ зі снігомУкраїнська Новости Днепра про Погода в Дніпрі у вівторок, 14 лютого: очікується дрібний дощ зі снігомРусский

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