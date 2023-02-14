Погода в Дніпрі у вівторок, 14 лютого: очікується дрібний дощ зі снігом
Погода в Дніпрі у вівторок, 14 лютого: очікується дрібний дощ зі снігом
Сьогодні 06:15
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За прогнозами синоптиків, у Дніпрі сонце в цей день буде рідко з’являтися з-за хмар.Нічний дрібний дощ зі снігом на ранок може посилитися, але до полудня він повинен закінчитися. Вранці температура повітря 0°. До обіду стовпчики термометра показуватимуть до +2°. Швидкість вітру до 6 метрів за секунду.
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