Погода в Дніпрі у вівторок, 14 лютого: очікується дрібний дощ зі снігом

Захопіть з собою парасольку!

За прогнозами синоптиків, у Дніпрі сонце в цей день буде рідко з’являтися з-за хмар. Нічний дрібний дощ зі снігом на ранок може посилитися, але до полудня він повинен закінчитися. Вранці температура повітря 0°. До обіду стовпчики термометра показуватимуть до +2°. Швидкість вітру до 6 метрів за секунду.

Народні прикмети на 14 лютого:

Ясне, зоряне небо — до пізньої та затяжної весни.

Пішов сніг – навесні часто йтиме дощ.

Якщо на вулиці безвітряно, то весна буде теплою.

Птахи сідають на верхівки дерев – до потепління.

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