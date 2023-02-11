У центрі Дніпра виріс зефірний ліс та гуляє пряник-гігант (ФОТО)

У Дніпрі на Яворницього виріс зефірний ліс.

Про це повідомляє Dnepr.info.

Так на проспекті Дмитра Яворницького біля однієї з кондитерських “виріс” зефірний ліс. Чотири декоративних дерева поставили біля входу в відомий магазин солодощів.

Висота казкових дерев більше двох метрів. Замість яблук чи апельсинів на них росте зефір.

Недалеко від лісу, трохи далі проспектом, біля кав’ярні можна побачити гігантського пряника. Висота солодкого чоловічка більше метра. Поруч з ним величезний капкейк та снігова куля, усередині якої маленька рожева хатинка з садом.

Досить цікава локація для фото. Пряник привітливо зазиває відвідувачів до кафе.

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